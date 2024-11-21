Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Целью ВС РФ в Днепропетровске был военно-промышленный объект. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения.
Глава государства сообщил, что российские войска действительно нанесли удар по военным объектам в украинском городе с применением баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Удар был нанесён по заводу «Южмаш», который в том числе занимался ремонтом западной техники, в частности, американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard. В результате удара здание было полностью уничтожено.
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Анастасия Чинкова