Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся в качестве ответа на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что испытание новейшей ракеты средней дальности прошло успешно. Оно было осуществлено после того, как 21 ноября украинские войска нанесли удары дальнобойным оружием производства США и Великобритании по объектам на территории России. В ответ на это ВС РФ обстреляли объект оборонно-промышленного комплекса Украины.
Также в ходе видеообращения президент подчеркнул, что применение ВСУ дальнобойных ракет не повлияет на ход СВО.
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Анастасия Чинкова