Глобальный конфликт, реакция РФ на удары Storm Shadow: специальное обращение Путина, главное

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по российской территории, нанесёнными западным дальнобойным оружием. Главное из заявлений главы государства в материале «Радио 1».
- ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Для осуществления удара применялся комплекс «Орешник».
- 19 ноября ВСУ обстреляли объекты в Курской и Брянской области шестью дальнобойными ракетами ATACMS и 21 ноября – системами Storm Shadow.
- Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные атаки ВСУ. Жертв и серьёзных разрушений нет. При этом Путин отметил, что применение дальнобойного оружия армией Украины не повлияет на ход СВО.
- Конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера после начала атак дальнобойными ракетами по территории России.
- Путин подчеркнул, что США толкают весь мир к глобальному конфликту. Москва предпочитает решать спорные вопросы мирными путями, однако готова к любому развитию событий и в любом случае будет предпринимать ответные меры.
Вопрос о дальнейшем развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности будет решаться, опираясь на действия США и их сателлитов.
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Анастасия Чинкова