Песков раскрыл подробности о подарке Путина Трампу

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин сделал личный подарок своему американскому коллеге Дональду Трампу, а Кремль не сообщает подробностей о таких вещах. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переданном Трампу портрете кисти русского художника.
Напомним, спецпосланник главы США по ближневосточному региону Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Путин во время встречи передал Трампу его портрет, написанный ведущим российским художником. В итоге, по словам Уиткоффа, Трамп был тронут презентом.
По словам Пескова, Путин сделал Трампу «абсолютно личный подарок».
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По словам Пескова, Путин сделал Трампу «абсолютно личный подарок».
«В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать. Ну, если президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать», — отметил представитель Кремля.
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Элина Позднякова