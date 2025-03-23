Уиткофф неожиданно высказался о Европе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Европейцы приходят к пониманию, что президент России Владимир Путин не собирается захватывать Евросоюз (ЕС) об этом заявил Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — прокомментировал он.Уиткофф подчеркнул, что сейчас Вашингтон ведет работу для понимания позиций Москвы и Киева, чтобы урегулировать конфликт. Спецпосланник резюмировал, что американская сторона занимается тем, что пытается понять желания каждой из конфликтующих сторон и хочет свести их. Перед этим агентство Bloomberg писало, что США хотят заключить соглашение о прекращении огня к 20 апреля.
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