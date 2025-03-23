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Уиткофф неожиданно высказался о Европе

Уиткофф: европейцы начинают понимать, что Путин не будет захватывать ЕС
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Европейцы приходят к пониманию, что президент России Владимир Путин не собирается захватывать Евросоюз (ЕС) об этом заявил Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — прокомментировал он.
Уиткофф подчеркнул, что сейчас Вашингтон ведет работу для понимания позиций Москвы и Киева, чтобы урегулировать конфликт. Спецпосланник резюмировал, что американская сторона занимается тем, что пытается понять желания каждой из конфликтующих сторон и хочет свести их. Перед этим агентство Bloomberg писало, что США хотят заключить соглашение о прекращении огня к 20 апреля.

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Пушков раскрыл цели США в отношении Украины
Пушков: США не намерены бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта
23 марта 2025, 17:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не намерены совсем бросать Украину, но при этом хотят добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости заставив Киев пойти на мирное урегулирование. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.
Сенатор напомнил слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что Вашингтон не может позволить Киеву втянуть их в третью мировую войну. Пушков подчеркнул, что Штаты нацелены на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#пушков
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Трамп считает, что конфликт на Украине мог привести к мировой войне
Трамп: украинский конфликт мог привести к мировой войне
23 марта 2025, 17:08

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Конфликт на Украине мог привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает портал OutKick.
По словам американского лидера, сегодня ситуация отчасти под контролем. Трамп отметил, что у него хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.

«Было бы замечательно прекратить это», — сказал республиканский политик о конфликте на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Режим ЧС действует в Ростовской области после атаки украинских БПЛА
23 марта 2025, 16:49

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Режим ЧС действует на территории нескольких районов Ростовской области после атаки дронами со стороны ВСУ. Об этом в личном Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.
«На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отраженных атак», — сказано в публикации чиновника.
Слюсарь добавил, что всем пострадавшим окажут материальную и медпомощь. Поврежденные здания и дома отремонтируют за счет резервных и бюджетных средств. Кроме того, губернатор принес соболезнования семье и родственникам погибшего в результате атаки 42-летнего мужчины из Москвы, который возвращался домой с Кубани.

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ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области
ВСУ атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области
23 марта 2025, 15:38

Фото: iStock/TebNad

ВСУ атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области. Об этом написал вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.
По его словам, без электричества остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, что составляет более 11 тысяч человек. Тицкий добавил, что информации о жертвах обстрела не поступало.

Отмечается, что водоснабжение населенных пунктов не повреждено.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о Путине и Украине
23 марта 2025, 15:01

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что после слов главы Франции Эммануэля Макрона о президенте России Владимире Путине и ситуации на Украине политику следует объявить импичмент.
Так Филиппо отреагировал на слова французского лидера о необходимости надавить на российского президента.

Лидер партии назвал Макрона опасным человеком. Он также заявил о необходимости преградить ему путь, пока не стало слишком поздно.

Ранее стало известно о намерении создать коалицию стран, которые желают разместить миротворцев на Украине. С инициативой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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