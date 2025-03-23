Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии

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США ожидают от переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса. Об этом сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф, передает Fox News.
Он отметил, что после переговоров можно будет увидеть прогресс, особенно в вопросе Черного моря и прекращения огня по судам между двумя государствами. По мнению Уиткоффа, российский лидер Владимир Путин «хочет мира».
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине.
До этого американский лидер Дональд Трамп рассказал, как оценивает свое общение с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине.
До этого американский лидер Дональд Трамп рассказал, как оценивает свое общение с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова