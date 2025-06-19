Конфликт Ирана и Израиля 2025: причины, угроза ядерного удара, реакция Запада и России

19 июня 2025, 14:31

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Военное противостояние между Ираном и Израилем достигло нового уровня эскалации. Прямые удары, гибель мирных жителей, ракетные обстрелы, угрозы ядерного характера — ситуация стремительно меняется и вызывает обеспокоенность всего мира. «Радио 1» расскажет, с чего все началось и каковы возможные сценарии разрешения конфликта.





Содержание Конфликт Ирана и Израиля: хронология событий Апрельская эскалация и ответ Тегерана Июнь 2025: открытая война Угрозы ядерного удара: возможен ли масштабный конфликт Причины конфликта между Ираном и Израилем Последствия ирано-израильского конфликта Реакция Запада и России Как может разрешиться конфликт Ирана и Израиля

Конфликт Ирана и Израиля: хронология событий

Апрельская эскалация и ответ Тегерана

Июнь 2025: открытая война

Политолог раскрыл, кому выгоден конфликт между Ираном и Израилем

Угрозы ядерного удара: возможен ли масштабный конфликт

Причины конфликта между Ираном и Израилем

Последствия ирано-израильского конфликта

Реакция Запада и России

Как может разрешиться конфликт Ирана и Израиля