Конфликт Ирана и Израиля 2025: причины, угроза ядерного удара, реакция Запада и России
Военное противостояние между Ираном и Израилем достигло нового уровня эскалации. Прямые удары, гибель мирных жителей, ракетные обстрелы, угрозы ядерного характера — ситуация стремительно меняется и вызывает обеспокоенность всего мира. «Радио 1» расскажет, с чего все началось и каковы возможные сценарии разрешения конфликта.
Конфликт Ирана и Израиля: хронология событийНапряженные отношения между Израилем и Ираном начинаются с 1979 года — Исламская революция в Иране изменила не только политическую карту страны, но и её внешнеполитические ориентиры. Новый религиозный режим во главе с аятоллой Хомейни разорвал отношения с Израилем, провозгласив его «врагом ислама». С этого момента Тегеран начал активно поддерживать вооружённые группировки, ведущие борьбу против израильского присутствия на Ближнем Востоке.
В 2000-х годах отношения ухудшились из-за иранской ядерной программы. Израиль, считающий ядерный Иран угрозой, начал предпринимать скрытые шаги по её сдерживанию. В 2010 году на иранских объектах произошла масштабная кибератака, приписываемая Израилю и США. В последующие годы началась серия ликвидаций иранских учёных-ядерщиков. Кульминацией стала операция 2020 года, в ходе которой был убит главный физик-ядерщик Ирана Мохсен Фахризаде. Параллельно Израиль наносил удары по иранским базам и объектам в Сирии, чтобы ограничить военное влияние Тегерана у своих границ. Однако всё это происходило в тени, без официальных признаний. До 2024 года.
Апрельская эскалация и ответ Тегерана
1 апреля 2024 года Израиль нанёс авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Погибли два генерала КСИР, и это стало точкой невозврата. Ответ последовал через две недели: Иран захватил израильское торговое судно MSC Aries в Ормузском проливе, а затем предпринял беспрецедентную воздушную атаку. Более 300 дронов и ракет были направлены на израильскую территорию — большинство было перехвачено, но сам факт нападения означал начало нового этапа конфликта.
Израиль ответил незамедлительно, поразив объекты в Исфахане. В октябре того же года Тегеран нанес массированный ракетный удар, а Израиль начал операцию «Дни покаяния», нацеленную на уничтожение ракетных заводов и инфраструктуры КСИР.
Июнь 2025: открытая война
13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под кодовым названием «Восходящий лев». Основными целями стали иранские ядерные центры в Натанзе и Исфахане. Были ликвидированы ключевые фигуры КСИР, включая командующего Хоссейна Салами, а также несколько ведущих учёных-ядерщиков. Ответ Ирана был масштабным и агрессивным: операция «Суровое наказание» включала более 800 дронов и ракет. Некоторые из них достигли целей на территории Израиля, в том числе поразили объекты в районе ядерного центра в Димоне.
Политолог раскрыл, кому выгоден конфликт между Ираном и Израилем
Спустя несколько дней Израиль нанёс удары по 70 иранским системам ПВО, продолжив наступление. Иран, в свою очередь, применил гиперзвуковое оружие — это стало первым зафиксированным использованием таких ракет в реальном бою на Ближнем Востоке.
Угрозы ядерного удара: возможен ли масштабный конфликтКонфликт между Израилем и Ираном достиг уровня, при котором стороны открыто заговорили о возможности ядерного удара. После израильских атак на иранские ядерные объекты Тегеран заявил о готовности нанести ответ по предполагаемым израильским ядерным мощностям. Командование КСИР подчеркнуло, что в случае экзистенциальной угрозы Иран может пересмотреть свой отказ от создания ядерного оружия.
Израиль, со своей стороны, назвал Иран «угрозой существованию» и не исключает новых превентивных ударов. Хотя обе страны официально не признают наличие ядерного оружия, эксперты считают, что Израиль располагает до 90 боеголовок, а Иран — в шаге от обогащения урана до оружейного уровня.
Причины конфликта между Ираном и ИзраилемГлавный фактор противостояния — подозрения Израиля в том, что Иран разрабатывает ядерное оружие. Несмотря на участие Ирана в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), с 2018 года, после выхода США из сделки, Тегеран значительно увеличил масштабы ядерных разработок. Другим ключевым элементом конфликта является поддержка Ираном прокси-группировок. Израиль рассматривает эти формирования как прямую угрозу своей безопасности.
Последствия ирано-израильского конфликтаЭскалация конфликта между Ираном и Израилем уже привела к росту мировых цен на нефть и природный газ, вызвав инфляционное давление и усилив волатильность на финансовых рынках. Участники торгов фиксируют повышенный спрос на защитные активы, в то время как акции энергетических и оборонных компаний демонстрируют рост.
Возможные перебои с поставками через Ормузский пролив и другие стратегические маршруты угрожают нарушением глобальных цепочек поставок. Аналитики предупреждают о рисках замедления темпов роста мировой экономики и росте социальной напряжённости в регионе. На этом фоне усиливается санкционное давление и нарастает геополитическая нестабильность.
Реакция Запада и РоссииПрезидент США Дональд Трамп призвал Тегеран как можно скорее заключить соглашение по ядерной программе, предупредив, что в противном случае Иран столкнется с ещё более жёсткими и разрушительными ударами со стороны Израиля. Тем временем президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он выразил соболезнования иранской стороне и осудил действия Израиля, назвав их нарушением Устава ООН и норм международного права. Он также подчеркнул, что Москва готова выступить посредником в возможных переговорах между сторонами.
Как может разрешиться конфликт Ирана и ИзраиляСценарии урегулирования конфликта между Ираном и Израилем:
- военное давление. Израиль, возможно при поддержке США, может нанести серию точечных ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая объекты типа Fordow. Это нанесёт ущерб, но не остановит программу окончательно (The Times);
- дипломатия. Вариант переговоров при посредничестве США, ЕС, ООН или региональных игроков (например, Омана). Речь идёт о взаимных гарантиях и ограничении обогащения урана. Это наименее рискованный, но медленный путь;
- смена режима. Израиль и ЕС допускают этот сценарий, однако эксперты предупреждают о высокой нестабильности и непредсказуемых последствиях внутри страны и региона;
- региональная безопасность. Предполагается создание механизмов контроля и доверия с участием ОАЭ, Саудовской Аравии, ОИП, ГКП и ООН. Цель — архитектура коллективной безопасности;
- сдержанная эскалация. Иран ограничивается ответными действиями через кибератаки и прокси-группы, в то время как международные игроки усиливают санкции и дипломатическое давление.