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Песков раскрыл, сколько будет продолжаться русофобия на Западе

Песков: на Западе русофобия продлится десятилетия, но здравый смысл возобладает
28 января 2024, 17:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Антироссийские, русофобские настроения будут наблюдаться на Западе ещё несколько десятилетий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, русофобия на Западе активно распространяется уже не один год и, скорее всего, будет продолжаться и дальше. Чтобы России полностью избавиться от такого мнения извне, могут понадобиться десятилетия. Однако в какой-то момент здравый смысл возобладает, подчеркнул Песков.

Ранее вице-спикер Словакии Любош Блага заявил, что сделает всё, чтобы остановить распространение в стране «больной» русофобии и фашистских нарративов по отношению к России.

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#дмитрий песков
#россия
#будущее
#политика
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Лукашенко перечислил темы, которые обсудил с Путиным
Лукашенко обсудил с Путиным экономику и военно-промышленное сотрудничество
28 января 2024, 18:18

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал темы, которые обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в ходе двусторонней встречи.
Отмечается, что были затронуты темы экономической сферы и сотрудничества в военно-промышленной области с учётом опыта спецоперации России на Украине.

Лукашенко подчеркнул, что всегда раз посещению России, поскольку здесь есть, что посмотреть, и о чём поговорить.

Белорусский президент добавил, что обсудил эти темы со своим российским коллегой после их участия в церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Лидеры присутствовали на церемонии в формате видеосвязи.

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#александр лукашенко
#владимир путин
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#экономика
#сотрудничество
#оборона
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Израиль оказался крупным источником оружия для палестинского движения ХАМАС
NYT: Израиль оказался крупным источником оружия для ХАМАС
28 января 2024, 17:59

Фото: iStock/ffikretow

Израиль оказался крупным источником оружия для палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times.
Последние разведывательные данные раскрыли, как движение смогло самостоятельно сделать большое количество ракет и противотанкового вооружения из тысяч неразорвавшихся снарядов, сброшенных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа.

По данным издания, боевики ХАМАС извлекают взрывчатку из неразорвавшихся боеприпасов и используют её в своих ракетах.

Кроме того отмечается, что ХАМАС предоставляет своим бойцам оружие, украденное с израильских военных баз.

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#израиль
#хамас
#палестина
#оружие
#конфликт
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Три африканские страны планируют выйти из ЭКОВАС
Буркина-Фасо, Нигер и Мали выходят из экономического сообщества ЭКОВАС
28 января 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Main_sail

Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о своём выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет агентство Рейтер.
В совместном заявлении, которое опубликовали на странице Национального совета по защите отечества Нигера, сказано, что ЭКОВАС под влиянием иностранных держав предал свои основополагающие принципы, сообщество превратилось в угрозу для государств-членов и их народов.

«организация не оказала нашим странам содействия в… борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности», — сказано в сообщении.
Также три страны указали, что региональный блок ввёл незаконные, бесчеловечные и безответственные санкции.

Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн обвинил ЭКОВАС в непорядочности после того, как провалилась переговорная миссия прибытие которой ожидалось в Ниамее в четверг. Делегация объединения своё отсутствие на переговорах объяснила технической неисправностью самолета.

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#политика
#новости
#мир
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Путин и Лукашенко задумались о жизни через десять тысяч лет
Путин задумался о будущем Земли через десять тысяч лет
28 января 2024, 16:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин задумался о том, какой будет планета через десять тысяч лет. Это вопрос глава государства обсудил с учёными в ходе церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.
Вместе с российским лидером на открытии присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который, в свою очередь, поинтересовался, когда Земле ждать глобального потепления или похолодания.

Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал, что в настоящее время планета находится в межледниковом периоде, который длится 20 тысяч лет. В связи с этим, в ближайшие десять тысяч лет на Земле будет сохраняться тёплый и комфортный для человечества климат.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в формате видеосвязи присутствуют на запуске нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток». Напомним, что Россия является страной с самым большим числом станций на материке.

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#владимир путин
#александр лукашенко
#земля
#планета
#будущее
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Ветераны ФБР проинформировали Конгресс об угрозе вторжения мигрантов
28 января 2024, 15:55

Фото: istockphoto/Naeblys

Группа экс-сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) направила в Конгресс США письмо с предупреждением об одной из самых серьезных угроз в истории США.
Foxnews сообщает, что, по словам ветеранов ФБР, США подверглись вторжению тысяч иностранцев призывного возраста, в том числе из недружественных стран.

К примеру, на южной границе зафиксировали 302 тысячи встреч с мигрантами. Авторы письма напоминают, чем закончилась атака палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября минувшего года. Они призывают серьёзно отнестись к проблеме.

Среди подписантов были бывшие помощники директора ФБР Кевин Брок и Крис Свиткер, экс-директор центра проверки террористов Тимоти Хили и экс-исполняющий обязанности комиссара таможни и пограничной охраны Марк Морган, являющийся бывшим суперинтендантом ФБР.

«За всю свою современную историю США никогда не подвергались вторжению на родину, и тем не менее оно разворачивается сейчас», — считают ветераны ФБР.
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#политика
#сша
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Экс-футболист сборной Италии Балотелли сравнил Путина и Байдена
28 января 2024, 15:38

Фото: istockphoto/donfiore

33-летний экс-нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли показал разницу в поведении президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Балотелли в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) разместил видео, где демонстрируется поведение президентов. Путин на видео стоит без зонта под дождем во время церемонии в честь павших воинов, а Байден смотрит на часы.

«Разница», - подписал пост Балотелли.
Чуть позже футболист уточнил, что его публикация не носили политического характера, а лишь продемонстрировало разницу к отношению к памяти о погибших. Балотелли выступал за итальянские клубы «Интер», «Милан», " английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель», играл в швейцарском клубе «Сьон». Сейчас форвард выступает за турецкую команду «Адана Демирспор».

За итальянскую сборную Балотелли сыграл 36 матчей, в которых забил 14 мячей. На чемпионате Европы 2012 года вместе с командой выиграл серебро.

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#политика
#россия
#сша
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В Госдуме оценили возможность «революционеров» повлиять на ситуацию в России
Пискарёв: «революционеров» слишком мало, чтобы повлиять на ситуацию в стране
28 января 2024, 15:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России слишком мало «революционеров», которые могли бы заметно повлиять на ситуацию в стране. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарёв.
Своим сообщением он прокомментировал заявление пресс-секретаря дипслужбы Евросоюза Петера Стано, который выразил сожаление с постоянным пополнением реестра иноагентов российского Минюста.

Пискарёв написал в своём Telegram-канале, что пополняющийся список всё-равно не пополняет круг «революционеров». Он подчеркнул, что в России были вовремя приняты все необходимые меры, которые не дают им совершать «прорывную деятельность».

По словам политика, в России продолжается работа по защите суверенитета, что конечно же не нравится политикам недружественных стран.

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#госдума
#безопасность
#россия
#политика
#меры
#минюст рф
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Президент Белоруссии Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду
28 января 2024, 15:04

Фото: istockphoto/NicoElNino

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал предложение президенту РФ Владимиру Путину «как-нибудь махнуть» в Антарктиду.
РИА Новости пишет, что президент Белоруссии озвучил своё предложение сразу после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», —сказал Лукашенко к Путину.
«Да, хорошо», - ответил с улыбкой Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в формате видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это здание стало первой современной постройкой в мире, возведённой на полюсе холода Земли.
Россия имеет наибольшее число станций в Антарктиде – десять. Из них пять круглогодичных и пять сезонных. Станция «Восток» является единственной, расположенной в центре континента и недалеко от Южного геомагнитного полюса Земли.

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#политика
#александр лукашенко
#россия
#белоруссия
#новости
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Путин и Лукашенко участвуют в открытии станции «Восток» в Антарктиде
28 января 2024, 14:24

Фото: iStock/Frank Günther

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в формате видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это здание стало первой современной постройкой в мире, возведённой на полюсе холода Земли.

Напомним, что в настоящее время Россия имеет наибольшее число станций в Антарктиде – десять. Из них пять круглогодичных и пять сезонных. Станция «Восток»является единственной, которая расположена в центре континента и недалеко от Южного геомагнитного полюса Земли.

Также на воскресенье запланирована двусторонняя встреча Путина и Лукашенко. Напомним, что белорусский президент прибыл в Санкт-Петербург накануне и принял участие в мероприятиях, посвящённых 80-летней годовщине снятия блокады Ленинграда.

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#владимир путин
#александр лукашенко
#станция
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