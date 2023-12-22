Фото: сайт Кремля
Евросоюз развалится, если в него вступит Украина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал один вопрос представителям ЕС, решившим начать переговоры о присоединении Украины. Он спросил, намерены ли страны ЕС принимать Украину вместе с освобождёнными Россией территориями или же без них. Орбан призвал сначала решить территориальный вопрос и уточнить численность населения, прежде чем принимать такие решения.
Песков, комментируя данную ситуацию, отметил, что Украина подорвёт всю систему Евросоюза, вне зависимости от её территориальных проблем. Это в конечно итоге приведёт к развалу ЕС, что прекрасно осознают «трезвые головы».
Пресс-секретарь Путина также добавил, что политики пытаются скрыть эту тему большим количеством дискуссий.
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Песков, комментируя данную ситуацию, отметил, что Украина подорвёт всю систему Евросоюза, вне зависимости от её территориальных проблем. Это в конечно итоге приведёт к развалу ЕС, что прекрасно осознают «трезвые головы».
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Анастасия Чинкова