В Германии отреагировали на запрос о выдаче для мобилизации уехавших украинцев

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Власти Германии отказались от выдачи Киеву покинувших страну украинцев для мобилизации. Об этом сообщил федеральный министр юстиции Марко Бушман.
Он отметил, что Германия не намерена отправлять украинцев на родину, поскольку заинтересована в их трудоустройстве.
Бушман подчеркнул, что украинцев, проживающих на территории Германии, мобилизация на Украине не коснётся.
Напомним, что Генштаб украинской армии обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести расширение состава ВСУ. Планируется мобилизовать порядка 500 тысяч человек, что обойдётся в дополнительные 1,2 триллиона рублей. Для достижения этого результата рассматривается возможность возвращения мужчин, покинувших Украину, для прохождения процедуры призыва в ВСУ.
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Бушман подчеркнул, что украинцев, проживающих на территории Германии, мобилизация на Украине не коснётся.
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Анастасия Чинкова