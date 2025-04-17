Песков рассказал, как чувствуют себя подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки

В среду вечером президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и РФ Александром Труфановым, освобожденным из плена в секторе Газа, а также с его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.