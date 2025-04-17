Песков рассказал, как чувствуют себя подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)
Собаки, которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, чувствуют себя хорошо. Об этом заявил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Перед этим радио «Голос Кореи» проинформировало, что Ким Чен Ын подарил Путину охотничьих собак породы пхунсан. Ее вывели в КНДР от волков и о ней практически ничего не знают за пределами республики. Название происходит от гор северного округа Пхунсан (сегодня уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и вывели национальную северокорейскую породу.
Читайте также:
Переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани завершились спустя 2,5 часа
Путин дал поручение поддержать вузы для развития космической отрасли
Путин выделил три главные задачи для реализации полета на Марс
Никита Кротов