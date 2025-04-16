Путин выделил три главные задачи для реализации полета на Марс

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин назвал проект полета на Марс «очень сложным», выделив три ключевые задачи для его реализации. Его цитирует пресс-служба Кремля, ссылаясь на комментарий президента РФ на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.
Среди основных проблем глава государства упомянул обеспечение длительного и безопасного пребывания человека в дальнем космосе, разработку новых методов передачи информации и создание энергетических систем для марсианских миссий.
Путин выразил уверенность, что интерес к этой грандиозной задаче будет расти.
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Путин выразил уверенность, что интерес к этой грандиозной задаче будет расти.
«В целом, конечно, это грандиозная задача, интересная. Она, уверен, будет все больше и больше сторонников собирать», — заключил он.12 апреля Путин поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Президент подчеркнул, что первый космический полет Юрия Гагарина — яркое эпохальное событие XX века, великий триумф человечества и навсегда останется таковым.
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Мария Моисеева