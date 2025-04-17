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Переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани завершились спустя 2,5 часа

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани завершили переговоры в Кремле, которые длились более 2,5 часов. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся горячих точек, включая израильско-палестинский конфликт и ситуацию в Сирии. Путин отметил важность усилий Катара в этих вопросах.

Лидеры также рассмотрели торгово-экономические отношения, стремясь увеличить объемы и диверсифицировать взаимную торговлю, а также реализовать совместные проекты в различных областях. Аль Тани находится в России с официальным визитом.

Ранее стало известно, что Путин встретился с семьей освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков рассказал, как чувствуют себя подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки
Песков: подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки чувствуют себя хорошо
17 апреля 2025, 19:28

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Собаки, которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, чувствуют себя хорошо. Об этом заявил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Перед этим радио «Голос Кореи» проинформировало, что Ким Чен Ын подарил Путину охотничьих собак породы пхунсан. Ее вывели в КНДР от волков и о ней практически ничего не знают за пределами республики. Название происходит от гор северного округа Пхунсан (сегодня уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и вывели национальную северокорейскую породу.

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Запрет на деятельность движения «Талибан» приостановили в России
17 апреля 2025, 16:15

Глава МИД РФ Сергей Лавров, член руководства движения «Талибан» Амир Хан Муттаки (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан», сообщает ТАСС. Принятое решение вступает в силу незамедлительно.
Заседание по этому вопросу прошло сегодня, иск подала Генпрокуратура.

Напомним, что запрет на действия талибов действовал с 2004 года. В мае 2024 года Минюст и МИД обратились к президенту Владимиру Путину с предложением приостановить запрет на деятельность этого движения.

Помимо этого, изменения, внесённые в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон «О противодействии терроризму», позволяют приостановить запрет террористической организации в том случае, если та прекратила осуществлять пропаганду и поддержку терроризма, а также прекратила деятельность, направленную на совершение преступлений террористической направленности против интересов России.

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Религиовед Силантьев призвал Володина принять закон, запрещающий никабы в РФ
17 апреля 2025, 11:49

Фото: iStock/golibtolibov

В России необходимо принять закон, запрещающий носить одежду и головные уборы, закрывающие лицо. С таким запросом зампред Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ, религиовед Роман Силантьев обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
«Хочу обратиться к (спикеру Госдумы – ред.) Вячеславу Володину с просьбой принять законопроект, запрещающий одежду и головные уборы, закрывающие лицо. Однако прошу серьезно изучить матчасть. Есть еще паранджа. Балаклавы, я думаю, тоже не надо носить. Не надо создавать никаких лазеек», — сказал Силантьев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, человек закрывает лицо только в том случае, если хочет скрыться от камер, что позволяет ему совершать преступления и не нести за это наказание.

Так, Силантьев пояснил, что лицо часто закрывают закладчики наркотиков, магазинные воры, извращенцы. Также никаб порой используется в качестве униформы для проституток. Кроме того, под таким одеянием могут оказаться и мужчины, планирующие совершить теракт.

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Путин встретился с семьей освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова
17 апреля 2025, 01:52

Владимир Путин встретился с семьёй Александра Труфанова (Фото: кадр видео ​с kremlin.ru)

В среду вечером президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и РФ Александром Труфановым, освобожденным из плена в секторе Газа, а также с его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Хочу поздравить вас с тем, что мы имеем возможность, вы имеете возможность общаться между собой, вы дома. (...) Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе», — сказал российский лидер.
Во время встречи Елена Труфанова рассказала, что прабабушка Александра служила военным врачом во времена ВОВ, была ранена и бежала из нацистского плена, став частью партизанского отряда в Белоруссии. Саша — четвертое поколением семьи, которое попадает в плен.

«Ваша семья имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению», — указал президент РФ.
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Путин отметил, что семья Труфановых имеет очень серьезную историю, пожелав будущим поколениям избежать несчастья. Глава государства также поинтересовался деталями 498-дневного заточения мужчины, выразив сожаление из-за гибели его отца во время нападения ХАМАС в октябре 2023 года.

Во встрече также принимает участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) — главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.

Труфанова освободили из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках перемирия, достигнутого благодаря политике России на Ближнем Востоке. Его мать, бабушка и невеста были отпущены ранее — в конце 2023 года (во время первого перемирия в секторе Газа).

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Европу c Германией призвали перестать демонизировать Россию и Путина

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#президент
#мать
#мужчины
#рф
#служба
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Европу c Германией призвали перестать демонизировать Россию и Путина
Додик призвал ЕС с ФРГ перестать демонизировать и ругать Россию и Путина
17 апреля 2025, 01:25

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик призвал Берлин и Брюссель прекратить демонизацию России и попытаться понять ее цели. Об этом он заявил в интервью журналу Die Weltwoche, подчеркнув, что европейские лидеры ошибочно представляют РФ врагом.
«Я бы сказал, что им (ЕС и ФРГ) следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются ее изобразить», — подчеркнул он.
Додик отметил, что Россия, как и другие крупные государства, защищает свои границы, и Европе стоит пересмотреть подход к диалогу.

«У России есть свое собственное большое государство и большая страна, и они пытаются контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО, которое контролирует свои границы», — объяснил Додик.
Он также посоветовал Германии активнее решать вопросы, связанные с «Северными потоками», до вмешательства США.

Додик: Евросоюз хотел продолжать конфликт на Украине из-за своих кризисов
Додик: Евросоюз хотел продолжать конфликт на Украине из-за своих кризисов
26 февраля стало известно, что суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за игнорирование решений международного представителя в стране Кристиана Шмидта. Приговор может быть обжалован.

31 марта Додик посетил в Москву. Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного Солдата, чтобы отдать дань памяти 28 миллионам погибших во Второй мировой войне.

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#прокуратура
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