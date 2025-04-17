Переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани завершились спустя 2,5 часа

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани завершили переговоры в Кремле, которые длились более 2,5 часов. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся горячих точек, включая израильско-палестинский конфликт и ситуацию в Сирии. Путин отметил важность усилий Катара в этих вопросах.
Лидеры также рассмотрели торгово-экономические отношения, стремясь увеличить объемы и диверсифицировать взаимную торговлю, а также реализовать совместные проекты в различных областях. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
Ранее стало известно, что Путин встретился с семьей освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Лидеры также рассмотрели торгово-экономические отношения, стремясь увеличить объемы и диверсифицировать взаимную торговлю, а также реализовать совместные проекты в различных областях. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
Ранее стало известно, что Путин встретился с семьей освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова