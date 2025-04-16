Путин дал поручение поддержать вузы для развития космической отрасли

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поручил поддержать вузы, конструкторские бюро и прочие организации для развития космической отрасли в стране.
«В этой связи считаю, безусловно, необходимо в рамках профильного нацпроекта обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро, частных компаний, о которых я уже упоминал, и которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок...» — сказал президент.Перед этим Владимир Путин в рамках совещания по развитию космической деятельности заявил, что скоро в стране будет утвержден новый нацпроект развития космической отрасли. Специалисты сформулируют цели российской космической программы.
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