Песков рассказал, когда будет издан указ Путина об изменениях в ядерной доктрине

Фото: сайт Кремля
Указ президента России Владимира Путина о внесении изменений в ядерную доктрину будет издан по готовности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В среду, 25 сентября, Путин провёл совещание, в ходе которого были затронуты вопросы ядерного сдерживания.
Ныне действующую редакцию доктрины утвердили в июне 2020 года. Ранее в Кремле заявили, что она нуждается в корректировке из-за глобальных политических изменений.
В ходе совещания Путин заявил, что Россия рассмотрит возможность осуществления ядерного удара в случае получения достоверных сведений о массированном запуске в сторону РФ и пересечении границы страны средствами воздушно-космического нападения.
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Ныне действующую редакцию доктрины утвердили в июне 2020 года. Ранее в Кремле заявили, что она нуждается в корректировке из-за глобальных политических изменений.
В ходе совещания Путин заявил, что Россия рассмотрит возможность осуществления ядерного удара в случае получения достоверных сведений о массированном запуске в сторону РФ и пересечении границы страны средствами воздушно-космического нападения.
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Анастасия Чинкова