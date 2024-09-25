Россия рассмотрит ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку, заявил Путин

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Россия может рассмотреть применение ядерного оружия в случае получения достоверных сведений о массированной атаке средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники, и при пересечении ими госграницы РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.
В ходе заседания глава государства предложил обсудить вопрос обновления основ госполитики в области ядерного сдерживания.
Путин заявил, что в настоящее время чётко фиксируются условия для перехода России к применению ядерного оружия. Такая возможность будет рассматриваться при условии получения достоверных данных о массированном старте ракет, беспилотников, авиации, гиперзвуковых и иных типов летательного оружия и пересечении ими государственной границы России.
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