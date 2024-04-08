Песков рассказал о новой опасности у границ России

Фото: сайт Кремля
Россия вынуждена будет подготовить специальные меры по обеспечению безопасности в случае отправки солдат ФРГ в Литву и создания военной базы к 2027 году. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что такие действия западных стран вблизи с границей России создают очаги опасности. В кремле негативно относятся к подобных шагам Германии, отметил Песков.
По его словам, все действия властей западных государств направлены на нагнетание напряжённости создание очагов опасности для России на её государственной границе. Это не может остаться без внимания и требует принятия соответствующих мер для обеспечения собственной безопасности.
Ранее глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил о прибытии на место службы первой бригады Бундесвера, состоящей из порядка 20 военных.
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По его словам, все действия властей западных государств направлены на нагнетание напряжённости создание очагов опасности для России на её государственной границе. Это не может остаться без внимания и требует принятия соответствующих мер для обеспечения собственной безопасности.
Ранее глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил о прибытии на место службы первой бригады Бундесвера, состоящей из порядка 20 военных.
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Анастасия Чинкова