Песков рассказал о планах Кремля по проведению прямой линии Путина в 2025 году

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Администрация Кремля в 2025 году вновь планирует провести прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такой формат общения главы государства с людьми уже неоднократно подтвердил свою востребованность, актуальность и информационную ценность. Именно поэтому данное мероприятие присутствует в планах Кремля на год. А главное — это именно то, что нужно людям, подчеркнул пресс-атташе.
Напомним, начиная с 2001 года прямая линия Владимира Путина как отдельное мероприятие прошло уже 18 раз. Ещё трижды её совмещали с большой пресс-конференцией. Направить своё обращение главе государства могут все желающие. Обычно в ходе прямой линии президенту поступает несколько миллионов вопросов.
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«Прямая линия в этом году обязательно будет», — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, начиная с 2001 года прямая линия Владимира Путина как отдельное мероприятие прошло уже 18 раз. Ещё трижды её совмещали с большой пресс-конференцией. Направить своё обращение главе государства могут все желающие. Обычно в ходе прямой линии президенту поступает несколько миллионов вопросов.
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Александр Бойцов