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Песков рассказал о планах Кремля по проведению прямой линии Путина в 2025 году

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Администрация Кремля в 2025 году вновь планирует провести прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такой формат общения главы государства с людьми уже неоднократно подтвердил свою востребованность, актуальность и информационную ценность. Именно поэтому данное мероприятие присутствует в планах Кремля на год. А главное — это именно то, что нужно людям, подчеркнул пресс-атташе.

«Прямая линия в этом году обязательно будет», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, начиная с 2001 года прямая линия Владимира Путина как отдельное мероприятие прошло уже 18 раз. Ещё трижды её совмещали с большой пресс-конференцией. Направить своё обращение главе государства могут все желающие. Обычно в ходе прямой линии президенту поступает несколько миллионов вопросов.

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#прямая линия
#владимир путин
#президент
Мерц: Украина получит ракеты Taurus после согласования с европейскими партнерами
14 апреля 2025, 06:39

Фото: iStock/bpawesome

По словам вероятного будущего канцлера Германии и лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, Украина получит дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами. Об этом сообщает Le Monde.
«Это необходимо координировать», — заявил Мерц.

К тому же политик отметил, что украинской армии необходимо перестать находится в оборонительной оппозиции и перейти в нападение. Если передача ракет будет скоординирована, то Германия должна участвовать в этом.

Ранее Мерц обвинил Россию в атаках на информационную инфраструктуру ФРГ. По словам политика, это происходит ежедневно.

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Президент США Трамп: конфликт на Украине является войной Байдена
14 апреля 2025, 06:04

Фото: iStock/ValleraTo

По словам президента США Дональда Трампа, украинский конфликт является войной бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом нынешний глава страны сказал журналистам в Белом доме.
«Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней», — заявил Трамп.

Ранее президент высказался о наличии в его команде миллиардера Илона Маска. По словам Трампа, он ему не нужен, но при этом предприниматель ему нравится. К тому же американский лидер похвалил Маска за проделанную работу.

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FT: Трамп проиграет в торговой войне с Китаем по трем причинам
14 апреля 2025, 02:42

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп проиграет в торговой войне с Китаем, которую сам же развязал. Об этом пишет Financial Times.
Автор материала пишет, что причинами поражения являются три причины. Во первых теперь у США появились трудности в сотрудничестве с другими государствами.

«Большинство стран теперь понимают, что различные экономические доводы, предлагаемые советниками Трампа, являются лишь показухой. Пока Трампу власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», — сообщается в британской газете.

К тому же Штаты могут проиграть из-за зависимости внешней политики страны от госдолга. Трамп уже отказался от тарифов из-за негативной реакции рынков.

«Таким образом, Трамп потерял свои рычаги влияния на торговых переговорах. Он не может снова повысить тарифы, потому что рынок казначейских облигаций снова взбунтуется», — поясняется вторая причина.

Третьей причиной автор материала называет сам Китай, а именно готовность Поднебесной к войне на экономическое истощение. Пусть изначально котировки КНР кажутся хуже, но внутренний спрос страны может заменить американский рынок. Еще Китай может свободно отказаться от импорта США, так как КНР добилась значительных результатов по данному направлению после успехов в производстве вещей без использования американских технологий.

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Telegraph: в Британии власти обратились к армии из-за забастовок мусорщиков
14 апреля 2025, 01:56

Фото: iStock/ikholwadia

Власти Великобритании обратились к армии в попытках разобраться с забастовками, организованными мусорщиками в Бирмингеме. Об этом сообщает The Telegraph.
«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — пишет агентство.

Как оказалось, мусорщикам не понравились новые условия труда, которые внедряют власти. Военных привлекли для того, чтобы они организовали работу в офисе. В случае ухудшения положения, контингент армии может быть увеличен.

Ранее в СМИ писали о появившихся крысах на улицах Бирмингема из-за гор мусора, которые только увеличиваются с начала забастовок. Теперь жители города платят большие суммы, чтобы задействовать частные компании для уборки улиц.

Забастовка связана с решением властей отменить ряд должностных обязанностей. На фоне этого заработная плата рабочих будет снижена на сумму до 8 тысяч фунтов, о чем рассказывает профсоюз Unite. В городском совете Бирмингема в ответ на это заявили, что рабочие смогут сохранить текущую зарплату если согласятся на альтернативную. работу.

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NYT: Китай ударил по военной и автомобильной сфере США в ответ на пошлины
14 апреля 2025, 00:12

Фото: iStock/Nastco

Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов в США, что может сильно ударить по автомобильной, аэрокосмической и военной американской промышленности. Об этом пишет The New York Times.
«Поставки магнитов, необходимых для сборки автомобилей, беспилотников, роботов и ракет, были остановлены во многих китайских портах, пока правительство Китая разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда помешать поставкам определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков», — говорится в сообщении.

Таким образом Китай ответил на введение пошлин со стороны президента США Дональда Трампа. К тому же ранее Пекин узнал о болевой точке американского лидера, которая заключается в страхе пошатнуть положение доллара на фондовом рынке.

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