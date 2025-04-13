В Кремле ответили на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся, но эта встреча требует подготовки, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться», — прокомментировал Песков.
Он добавил, что встреча главы государства со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом стала дополнительным шагом к диалогу президентов. Разговор Путина и Уиткоффа состоялся в пятницу в Санкт-Петербурге. Он был посвящен урегулированию на Украине и продлился 4,5 часа.
Читайте также:
В «Роскосмосе» назвали число погибших или пропавших на СВО сотрудников
В Госдуме заявили о планах создания буферной зоны в Сумской области
Хинштейн: Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак ВСУ
Никита Кротов