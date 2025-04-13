В Кремле ответили на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа

Два мощных взрыва прогремели в украинских Сумах на севере страны, сообщают СМИ Украины. В Сумской области и других регионах республики работает воздушная тревога. Информации о пострадавших нет. О воздушной тревоге говорят в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.