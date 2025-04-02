Песков: Киев не присоединился к мораторию на атаки по энергообъектам

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нарушение Киевом этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается. Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведения американцев», — ответил Песков журналистам на вопрос о том, продолжает ли Россия соблюдать условия по отказу от ударов по энергообъектам, несмотря на все нарушения Киева.
При этом представитель Кремля отметил, что американская сторона пока не отреагировала на подобное поведение киевского режима.
Министерство обороны РФ ежедневно сообщает о том, что Украина продолжает ежедневно наносить удары по российским объектам энергетики, несмотря на публичные заявления Владимира Зеленского о соблюдении ограничений.
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Элина Позднякова