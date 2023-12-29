Подавляющее большинство россиян заявили, что доверяют Путину

Фото: сайт Кремля
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
По данным исследования, положительно оценивают деятельность главы государства 80% человек. Недовольство работой руководства страны выразили 9% опрошенных. Опрос был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1500 респондентов.
В марте в России состоятся президентские выборы. Первым подал документы для в ЦИК для регистрации в качестве кандидата, действующий глава государства Владимир Путин. Голосование впервые будет длиться три дня и пройдет 15,16 и 17 марта 2024 года.
По данным ЦИК, в настоящее время в качестве кандидатов выступили восемь представителей политических партий и шесть самовыдвиженцев.
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В марте в России состоятся президентские выборы. Первым подал документы для в ЦИК для регистрации в качестве кандидата, действующий глава государства Владимир Путин. Голосование впервые будет длиться три дня и пройдет 15,16 и 17 марта 2024 года.
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Анастасия Крестьянова