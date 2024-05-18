Путин поздравил Токаева с прошедшим днём рождения и рассказал о визите в КНР

Фото: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днём рождения, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Телефонные переговоры лидеров двух государств состоялись 18 мая.
Глава РФ рассказал президенту Казахстана о своей поездки в Китай, которая состоялась 16-17 мая.
Главы государств обсудили и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты. Они подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства, заключили в пресс-службе.
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«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с исполнившимся 17 мая днем рождения», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что Путин также отправил Токаеву поздравительную телеграмму.
Глава РФ рассказал президенту Казахстана о своей поездки в Китай, которая состоялась 16-17 мая.
Главы государств обсудили и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты. Они подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства, заключили в пресс-службе.
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Евгения Парфентьева