Песков рассказал о предвыборных лозунгах кандидатов в США

Фото: IStock/Валентина Певцова
Участники политической борьбы в США в период предвыборной кампании делают много разных заявлений для внутренней аудитории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают слова РИА Новости.
Он пояснил, что ради победы в политической борьбе оппоненты не будут стесняться в фразах и выражениях, лишь бы сказать американцам то, что они хотят услышать. Все это делается для привлечения избирателей.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп произнес самую длинную предвыборную речь за вс историю США. Общая продолжительность его выступления составила один час 32 минуты.
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Олег Дикий