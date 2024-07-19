Речь Трампа на съезде Республиканской партии стала самой длинной в истории США

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Выступление бывшего президента США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии стало самой продолжительной благодарственной речью в новейшей истории крупных партий США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Во время съезда республиканцев, который состоялся в понедельник, Трамп принял номинации конвенции в качестве кандидата на пост президента Соединённых Штатов.
Затем он выступал на съезде партии в четверг вечером. Это выступление стало самым длинным в новейшей истории США – оно длилось один час 32 минуты.
Ранее, в 2020 году, Трамп выступал в течение часа и 20 минут, а в 2016 году – час и пятнадцать минут. Эти выступления заняли второе и третье места в списке самых длинных речей американских политиков.
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Затем он выступал на съезде партии в четверг вечером. Это выступление стало самым длинным в новейшей истории США – оно длилось один час 32 минуты.
Ранее, в 2020 году, Трамп выступал в течение часа и 20 минут, а в 2016 году – час и пятнадцать минут. Эти выступления заняли второе и третье места в списке самых длинных речей американских политиков.
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Анастасия Чинкова