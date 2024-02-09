Песков рассказал о реакции Запада на интервью Путина

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о какой-либо реакции со стороны западных лидеров на интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
По его словам, не было никаких официальных контактов по дипломатическим каналам ни перед, ни после публикации интервью.
Таким образом, Песков уточнил, что интервью не инициировало никаких дипломатических встреч или переговоров между Россией и западными странами, сообщает РИА Новости.
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«Интервью не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам, нет. Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было», – ответил Песков.
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