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Песков рассказал о реакции Запада на интервью Путина

Песков: Запад не связывался с Путиным после интервью Карлсону
09 февраля 2024, 12:26
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о какой-либо реакции со стороны западных лидеров на интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
По его словам, не было никаких официальных контактов по дипломатическим каналам ни перед, ни после публикации интервью.

«Интервью не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам, нет. Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было», – ответил Песков.

Таким образом, Песков уточнил, что интервью не инициировало никаких дипломатических встреч или переговоров между Россией и западными странами, сообщает РИА Новости.

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Глава МИД Венгрии призвал США обратить внимание на антисемитизм в своей стране
Сийярто ответил США: Не учите других, глядите на себя
09 февраля 2024, 13:24

Фото: iStock/domoskanonos

В своем выступлении перед спикером израильского Кнессета, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил рост антисемитских инцидентов в США и призвал Госдепартамент пересмотреть свою политику в отношении других стран.
Сийярто подчеркнул, что после начала противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС количество антисемитских проявлений заметно возросло, в том числе и в Соединенных Штатах, где он достиг аж 300 процентов.

«Только в США зафиксирован рост на 300 процентов. Искренне надеюсь, что после этого Госдепартамент прекратит выступать с сообщениями о свободе вероисповедания в других странах», — заявил дипломат. Он назвал Венгрию самым безопасным местом в Европе для еврейских общин и пообещал Охану дальнейшую поддержку Израиля Венгрией.

Дипломат выразил надежду на то, что это заставит Госдепартамент пересмотреть свою риторику по поводу свободы вероисповедания в других странах. Сийярто также подчеркнул, что Венгрия остается самым безопасным местом в Европе для еврейских общин и подтвердил готовность страны продолжить поддерживать Израиль.

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#дипломат
#венгрия
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Песков молчит о высказывании Путина относительно Эвана Гершковича
Песков: Путин ясно обозначил возможность обмена Гершковича
09 февраля 2024, 13:07

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил вопрос о возможном обмене журналиста Эвана Гершковича без ответа, отметив лишь, что президент Путин уже высказался по этому поводу весьма ясно.
«Я оставляю без ответа. Президент сказал весьма понятно, и он сказал то, что он хотел сказать после того, как про Гершковича последовал вопрос», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, имел ли в виду Путин Вадима Красикова (Соколова).

В интервью Такеру Карлсону он упомянул о человеке, который, по его словам, «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Эти комментарии вызвали надежду на освобождение Гершковича со стороны Wall Street Journal.

В то время как пресс-секретарь США Энтони Блинкен отметил, что переговоры с главой МИД ФРГ не включали в себя обсуждение обмена россиянина, осужденного за убийство в Берлине, на Гершковича. Эта ситуация подчеркивает сложность и неопределенность дипломатических отношений между Россией, США и Германией, сообщает РИА Новости.

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Политолог Блохин: Карлсона будут прессинговать за интервью с Путиным
09 февраля 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Интервью с президентом России Владимиром Путиным принесёт немало проблем журналисту Такеру Карлсону. Об этом «Радио 1» сообщил политолог, американист Константин Блохин.
Он подчеркнул, что американские власти в настоящее время приняли критикующую позицию. Карлсона называют не иначе как «кремлёвским агентом» и «шпионом». Также активно ведутся разговоры о том, чтобы запретить журналисту въезд в страну.

«Скорее всего, при администрации Байдена будут его прессинговать. Если же президентом будет Трамп, то, на самом деле, он наоборот будет в фаворе», – подчеркнул Блохин.

По словам специалиста, в настоящее время Карлсон пытается быть неким «мостиком», соединяющим США и Россию. Это, по его задумке, позволит нормализовать отношения между странами. Однако Блохин отметил, что всё зависит не от виртуозного модератора, а от желания конфликтующих сторон решить сложившуюся проблему. Но в настоящее время ни США, ни Европа к этому не готовы.

Но, несмотря на это, журналисту удалось занять важное место в информационном пространстве. Собеседник «Радио 1» добавил, что Карлсону удалось донести правду до рядовых американцев, которые по объективным причинам не получаются достоверных данных.

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#владимир путин
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#россия
#сша
#политика
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«Глупый шаг»: Маск прокомментировал превращение доллара в оружие
После заявления Путина, Маск назвал глупым шагом превращение доллара в оружие
09 февраля 2024, 12:58

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Создатель Tesla Илон Маск назвал глупым шагом превращение доллара в оружие, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг», — прокомментировал ситуацию Маск.

Таким образом он согласился со словами российского лидера Владимира Путина о том, что грубейшим стратегическим просчётом Соединённых Штатов было решение превратить доллар в орудие для борьбы на мировой арене.

Напомним, 9 февраля в 02:00 по московскому времени в сети было опубликовано интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По заявлениям экспертов, это интервью должно серьёзно повлиять на ситуацию, развернувшуюся на мировой арене.

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#илон маск
#владимир путин
#доллар
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Польша и Прибалтика воспримут попытки урегулирования на Украине как предательство
Politico: Польша и Прибалтика будут против урегулирования конфликта на Украине
09 февраля 2024, 12:12

Фото: iStock/ValleraTo

В случае попытки Запада урегулировать конфликт на Украине, Польша и Прибалтика почувствуют, что союзники их предали, об этом пишет Politico.
«Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает», — пишет автор статьи.

При этом, в Politico отметили, что на фоне тотальных неудач Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения, мировая общественность будет крайне сильно давить на глав европейских стран и США с призывом сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

При этом, автор статьи подчеркнул, что если Польша и страны Прибалтики получают гарантии безопасности, то, возможно, станут более лояльны к идее об украинском урегулировании.

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#польша
#украина
#всу
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13-й пакет санкций вызывает напряженность в отношениях между Россией и ЕС
Замглавы МИД Грушко: Москва готова ответить на новые санкциии
09 февраля 2024, 11:56

Фото: iStock/designer491

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва ответит на любые новые антироссийские меры соответствующими действиями.
Подчеркнув необходимость минимизации негативных последствий санкций, он также отметил готовность принять ответные шаги, которые будут признаны необходимыми.

«Будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — констатировал замглавы.

Среди предполагаемых мер - ограничение на поездки российских дипломатов и новые списки ограничений для компаний. Однако, даже при предполагаемой символичности некоторых мер, решение России может иметь последствия для двусторонних отношений, предаёт Lenta.ru.

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#санкции
#россия
#ес
#политика
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Политолог Матвейчев: интервью Путина – это обращение к американской элите
Политолог Матвейчев: Путин в интервью призвал Запад исправить свои ошибки
09 февраля 2024, 11:20

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин виртуозно обозначил свои условия ведения интервью американского журналиста Такера Карлсона, что определило дальнейший ход встречи. Об этом «Радио 1» рассказал политолог, экс-советник Администрации президента Олег Матвейчев.
Он подчеркнул, что Карлсон, вероятно, собирался записать блиц-интервью, засыпав президента вопросами. Однако Путин чётко поставил рамки и начал читать мини-лекции. Тем самым он через журналиста, который является лишь поставщиком информации, отправил послание американской элите. В этом послании он определил полный перечь ошибок, совершённых властями США.

«Много раз Путин демонстрирует со ссылками на исторические документы и, уже когда стал президентом, на собственный опыт, как Запад обманывал Россию. Это было и с президентом Клинтоном, и с Бушем, и с Байденом. То есть, каждый раз, когда Россия идёт навстречу – это воспринимается как некая уступка, на которую нужно делать не ответный шаг, а которую нужно проигнорировать. Ты сделал уступку – ты стал слабее, значит я сильнее и могу требовать следующую уступку – вот логика США. Они, согласно этой логике, ведут всю свою дипломатию», – подчеркнул Матвейчев.

Также политолог отметил, что Путин неоднократно заявлял о том, что эти ошибки совершил Запад, значит ему, а не России, их исправлять.

«Но они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют. Мы – за», – сказал Путин в ходе интервью.
Говоря о последствиях этого интервью, собеседник «Радио 1» рассмотрел их с точки зрения европейской элиты, украинских властей и рядовых американцев.

В Европе, по его мнению, от истории с интервью «отболтаются», а все факты, приведённые Путиным, будут либо проигнорированы, либо осуждены.

«Если читать всё это украинскими глазами, я имею в виду украинского нациста, то у них в голове совершенно другая история, им её вбили. Они ничего не знают про древнюю историю, Богдан Хмельницкий у них никакую Россию не присоединял, Украина у них была всю жизнь, а древние укры чуть ли не до Воронежа у них жили. То есть, они скажут, что всё, что говорит Путин – неправильная история», – отметил специалист.

Другая ситуация, по словам Матвейчева, обстоит в США. Для американцев все рассмотренные в интервью вопросы крайне важны. Они видят, что доллар, ставший оружием, разрушается, а санкции идут исключительно в ущерб самим США.

Он провёл параллели с временами СССР. Тогда люди жили в дефиците, полки магазинов были пусты, а продукты выдавались по талонам. Одновременно с этим, власти отправляли большие средства в бедные африканские страны, о чём население не знало. В США сейчас такая же ситуация, когда средства уходят на помощь Украине, а внутренние проблемы остаются нерешёнными.

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#владимир путин
#интервью
#журналист
#россия
#сша
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«Спасёт человечество»: В США заявили, что Путин способен предотвратить страшную войну
Риттер: Интервью Путина способно уберечь Запад и Россию от войны
09 февраля 2024, 11:19

Фото: kremlin.ru

Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало одним из самых важных в современной истории, об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.
«Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства», — заявил Риттер.

По мнению бывшего американского разведчика, это интервью также открывает мировому сообществу «русскую душу».

Ранее Владимир Рогов, комментируя интервью Путина и Карлсона, заявил, что оно станет мощным ударом по западной пропаганде, а также по образам скрывающих правду европейских элит.

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#владимир путин
#сша
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«Деньги на ветер»: В США жёстко высказались о помощи Украине
Сенатор Табервилл заявил, что помощь Киеву – это брошенные на ветер деньги
09 февраля 2024, 11:01

Фото: iStock/Andrii Atanov

Помощь Израилю рациональна, а вот Украине – это брошенные на ветер деньги, с таким заявлением выступил американский сенатор Томми Табервилл в интервью для Fox Business.
«Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине. Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер», — прокомментировал ситуацию Табервилл.

По мнению сенатора, Соединённые Штаты просто натравили глав стран Североатлантического альянса на российского лидера Владимира Путина, в то время, как с ним можно было просто сесть за стол переговоров.

Напомним, 5 февраля американский сенат выпустил законопроект, в котором предлагалось выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых должны были пойти на помощь Вооружённым силам Украины. Президент Байден поддержал этот проект, однако, в результате, он не смог набрать необходимого количества голосов.

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#украина
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