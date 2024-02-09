Политолог Матвейчев: интервью Путина – это обращение к американской элите

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин виртуозно обозначил свои условия ведения интервью американского журналиста Такера Карлсона, что определило дальнейший ход встречи. Об этом «Радио 1» рассказал политолог, экс-советник Администрации президента Олег Матвейчев.
Он подчеркнул, что Карлсон, вероятно, собирался записать блиц-интервью, засыпав президента вопросами. Однако Путин чётко поставил рамки и начал читать мини-лекции. Тем самым он через журналиста, который является лишь поставщиком информации, отправил послание американской элите. В этом послании он определил полный перечь ошибок, совершённых властями США.
Также политолог отметил, что Путин неоднократно заявлял о том, что эти ошибки совершил Запад, значит ему, а не России, их исправлять.
В Европе, по его мнению, от истории с интервью «отболтаются», а все факты, приведённые Путиным, будут либо проигнорированы, либо осуждены.
Другая ситуация, по словам Матвейчева, обстоит в США. Для американцев все рассмотренные в интервью вопросы крайне важны. Они видят, что доллар, ставший оружием, разрушается, а санкции идут исключительно в ущерб самим США.
Он провёл параллели с временами СССР. Тогда люди жили в дефиците, полки магазинов были пусты, а продукты выдавались по талонам. Одновременно с этим, власти отправляли большие средства в бедные африканские страны, о чём население не знало. В США сейчас такая же ситуация, когда средства уходят на помощь Украине, а внутренние проблемы остаются нерешёнными.
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«Много раз Путин демонстрирует со ссылками на исторические документы и, уже когда стал президентом, на собственный опыт, как Запад обманывал Россию. Это было и с президентом Клинтоном, и с Бушем, и с Байденом. То есть, каждый раз, когда Россия идёт навстречу – это воспринимается как некая уступка, на которую нужно делать не ответный шаг, а которую нужно проигнорировать. Ты сделал уступку – ты стал слабее, значит я сильнее и могу требовать следующую уступку – вот логика США. Они, согласно этой логике, ведут всю свою дипломатию», – подчеркнул Матвейчев.
«Но они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют. Мы – за», – сказал Путин в ходе интервью.Говоря о последствиях этого интервью, собеседник «Радио 1» рассмотрел их с точки зрения европейской элиты, украинских властей и рядовых американцев.
В Европе, по его мнению, от истории с интервью «отболтаются», а все факты, приведённые Путиным, будут либо проигнорированы, либо осуждены.
«Если читать всё это украинскими глазами, я имею в виду украинского нациста, то у них в голове совершенно другая история, им её вбили. Они ничего не знают про древнюю историю, Богдан Хмельницкий у них никакую Россию не присоединял, Украина у них была всю жизнь, а древние укры чуть ли не до Воронежа у них жили. То есть, они скажут, что всё, что говорит Путин – неправильная история», – отметил специалист.
Другая ситуация, по словам Матвейчева, обстоит в США. Для американцев все рассмотренные в интервью вопросы крайне важны. Они видят, что доллар, ставший оружием, разрушается, а санкции идут исключительно в ущерб самим США.
Он провёл параллели с временами СССР. Тогда люди жили в дефиците, полки магазинов были пусты, а продукты выдавались по талонам. Одновременно с этим, власти отправляли большие средства в бедные африканские страны, о чём население не знало. В США сейчас такая же ситуация, когда средства уходят на помощь Украине, а внутренние проблемы остаются нерешёнными.
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Анастасия Чинкова