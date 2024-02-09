Путин раскрыл условие для отправки российских войск в Польшу

Фото: сайт Кремля
Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ. Так ответил президент России Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такеру Карлсону о том, что будет, если Москва направит российские войска в Польшу.
«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», - так ответил Путин.
На официальном сайте Кремля на двух языках — русском и английском — появился текст, а также видеозапись интервью, которое российский президент Владимир Путин дал популярному американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этого приехал в Москву.
Главными темами беседы, прошедшей 6 февраля в Кремле, стали специальная военная операция России, отношения Москвы с Вашингтоном и Киевом, рассказ об истории Украины, подрыв «Северных потоков», отношения Запада и Китая и другие важнейшие международные темы.
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