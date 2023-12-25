Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

Фото: сайт Кремля
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки на следующий, 2024 год, передает РИА Новости.
Известно, что в начале года такие поездки не предвидятся, так как сейчас основное внимание уделено внутренним вопросам.
На последней прямой линии, прошедшей 14 декабря, Путин выразил готовность посетить Турцию. Однако, по словам Пескова, конкретные даты пока не определены, они будут выбраны после согласования графиков двух президентов. Планируется, что глава государства посетит страну, как только представится возможность.
В своем рабочем визите в Архангельск 11 декабря, Путин обратил внимание на наклонившиеся дома в регионе. Он отметил, что несмотря на их состояние, они не были включены в категорию ветхого жилья, что вызвало удивление у президента.
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На последней прямой линии, прошедшей 14 декабря, Путин выразил готовность посетить Турцию. Однако, по словам Пескова, конкретные даты пока не определены, они будут выбраны после согласования графиков двух президентов. Планируется, что глава государства посетит страну, как только представится возможность.
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Артем Кузьмин