Песков рассказал, общается ли его семья с близкими с Украины

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его супруга, фигуристка Татьяна Навка некоторое время не общалась со своими близким с Украины, приводит его слова издание «Аргументы и факты».
Спикер Кремля добавил, что Татьяна Навка пытается обходить острые темы при беседе с близкими. Он также добавил, что уверен в том, что постепенно между русскими и украинцами возобновится контакт.
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Анастасия Хохлова