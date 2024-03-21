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Песков рассказал, общается ли его семья с близкими с Украины

Песков заявил, что его семья общается с близкими с Украины
21 марта 2024, 19:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его супруга, фигуристка Татьяна Навка некоторое время не общалась со своими близким с Украины, приводит его слова издание «Аргументы и факты».

Он сообщил, что какое-то время общение не поддерживалось совсем, но потом подруги его жены уехали из Украины в Европу и контакт возобновился.

Спикер Кремля добавил, что Татьяна Навка пытается обходить острые темы при беседе с близкими. Он также добавил, что уверен в том, что постепенно между русскими и украинцами возобновится контакт.

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#песков
#рф
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#европа
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Клинцевич назвал провокацией вопросы о депортации русскоязычных граждан в Латвии
21 марта 2024, 20:23

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Экс-сенатор и глава «Российского союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич прокомментировал неопределённый ответ министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша о депортации русскоязычных граждан.
Эксперт отметил, что тот факт, что на Западе вообще рассматривают такие вопросы, является провокацией в сторону России. По его мнению, все действия европейских политиков в этом отношении управляются США.

«Это провокация, весь этот русофобский и человеконенавистнический контент — результат деградации западного общества, потери нравственных, духовных, демократических ориентиров. Все направлено только на деструктивные процессы, связанные с людьми, вокруг и внутри России. По их мнению, убрав русских, они создадут трудности для политического руководства РФ», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клинцевич.

Ранее Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата.

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#сша
#эксперт
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Bloomberg: США хотят выпустить облигации на $50 млрд под залог активов России
21 марта 2024, 20:15

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США предложили странам G7 выпустить облигации на замороженные активы России на сумму не менее 50 миллиардов долларов с целью использовать полученные средства на помощь Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Планируется, что для выпуска гособлигаций будут создана специальная структура, которая в перспективе финансово поможет Украине.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе еще раз озвучил всю важность и необходимость оказания помощи Украине и подчеркнул, что европейцы не собираются идти умирать за Донбасс. Эти слова были продиктованы многократными заявлениями президента франции Макрона об отправке военнослужащих из Европы на Украину.

Украине в среду 20 марта отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро.

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#сша
#облигации
#украина
#киев
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Орбан поздравил Путина с победой на выборах
Орбан заявил в поздравлении Путину, что рад сотрудничеству России и Венгрии
21 марта 2024, 19:50

Фото: сайт Кремля

После официального объявления результатов президентских выборов в России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил поздравительное письмо Владимиру Путину с его переизбранием.
В этом письме он выразил готовность Венгрии продолжать и углублять сотрудничество с Россией в различных областях, где это возможно. Премьер-министр подчеркнул, что основой для такого сотрудничества является взаимное уважение, что позволяет обеим странам обсуждать важные вопросы даже в сложной геополитической обстановке.

Орбан подтвердил, что Венгрия придерживается позиции мира и убеждена в том, что поддержание диалога — основное условие для скорейшего достижения мира. Он также заверил президента России, что Венгрия готова расширять сотрудничество между двумя странами в областях, не ограниченных международным правом.

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#сотрудничество
#министр
#венгрия
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В ФРГ предложили организовать раздачу повесток украинским беженцам
21 марта 2024, 19:44

Фото: iStock/photosvit

Властям ФРГ следует помочь Киеву в организации раздаче повесток беженцам, которые находятся сейчас в Германии. Об этом заявил немецкий оппозиционный политик Флориан Хан, пишет ТАСС.
«Выплаты пособий косвенно перечеркивают оборонительные усилия Украины и в нашем понимании не соответствуют таким понятиям, как воинская повинность и защита собственной страны», — сказал он газете Berliner Zeitung.

Политик считает, что пособия по безработице, которые получают украинские беженцы в Германии, косвенно подрывают все усилия Украины по защите страны. Флориан Хан настаивает, что для украинцев призывного возраста, временно проживающих в ФРГ, следует отменить выплату пособий, но организовать раздачу повесток на фронт.

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#германия
#фрг
#мобилизация
#украина
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МИД Франции обвинил депутата Госдумы РФ Толстого в попытках запугать Париж
21 марта 2024, 19:32

Фото: iStock/SimonLukas

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой пытается своими словами про разгром французских солдат на Украине запугать Францию. С таким мнением выступил сегодня сотрудник МИД Франции Кристоф Лемуан, пишет РИА Новости.
«Господин Толстой, очевидно, пытается нас запугать, но единственная реакция, которую это вызывает — это ощущение чрезмерности и возмущение… Ничто не заставит нас отказаться от поддержки Украины», — сказал Лемуан.
В четверг 21 марта Толстой заявил, что российские военные будут ликвидировать всех военнослужащих, которых Франция отправит на Украину в помощь ВСУ.

В этом ключе интересно мнение, которое озвучил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон, сказав, что Украину в ближайшем будущем может ждать поражение.

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#франция
#россия
#украина
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Bloomberg: Хуситы пообещали России и КНР не атаковать их суда в Красном море
21 марта 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Ekaterina Grebeshkova

Представители йеменской организации «Ансар Аллах» (хуситы) пообещали России и Китаю не атаковать их суда и обеспечить им беспрепятственный проход через Красное море. Соответствующая договорённость якобы была достигнута на встрече дипломатов трёх стран в Омане.
По сообщению информационного агентства Bloomberg, делегацию хуситов возглавлял официальный представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям. По информации источников издания, Москва и Пекин в соответствие с договорённостями могут оказать хуситам политическую поддержку, например, в Совете безопасности ООН. Однако, как отмечают обозреватели агентства, неясно, в чём именно может заключаться эта поддержка.

Сразу после обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года представители движения «Ансар Аллах» заявили, что будут наносить удары по территории Израиля, а также атаковать в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе связанные с ним корабли, пока не прекратятся военные действия на территории анклава. С того времени хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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#москва
#военные
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#поддержка
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#хуситы
#йемен
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Премьер Эстонии Каллас: Непопулярными мерами я совершаю политический суицид
21 марта 2024, 19:07

Фото: istockphoto/diegograndi

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вынуждена принимать внутри страны меры направленные на увеличение расходов на оборону, несмотря на то, что она осознаёт, что тем самым совершает политическое самоубийство.
Об этом она рассказала в интервью изданию EUobserver. Как отмечают журналисты, главе эстонского правительства пришлось повышать налоги, чтобы покрыть оборонные расходы страны, а такие действия не могут быть популярными среди населения. Согласно последним социологическим исследованиям, почти 70% граждан Эстонии считают, что Каллас должна уйти в отставку.

Эксперты отмечают, что на снижение популярности премьер-министра повлиял скандал с бизнесом её мужа в России, а также принятие Кабмином страны государственного бюджета на 2024 год, согласно которому будет повышен налог с оборота и подоходный налог для физических лиц. Кроме того, будут сокращены семейные пособия и введён налог на автомобили, что ухудшит благосостояние жителей Эстонии.

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#пособия
#эстония
#премьер-министр
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Политолог Перинчек назвал капканом для Турции её вступление в ЕС
21 марта 2024, 17:40

Фото: istockphoto.com/Gutzemberg

Турецкий политолог Мехмет Перинчек заявил, что вступление Турции в Евросоюз станет для неё капканом, поскольку это совсем отличная от европейских государств страна.
«ЕС никогда не примет Турцию в свой клуб, потому что у Турции совсем другая культура, это совсем другая цивилизация. <...> Это огромный капкан для Турции», — пояснил в беседе с «Известиями» Перинчек.

По его словам, Евросоюз не намерен принимать Турцию в свои ряды, однако питает её надежды для того, чтобы отдалить страну от Москвы и Пекина.

Ранее стало известно, что США и Турция договорились, что Вашингтон будет уведомлять Анкару, прежде чем вводить санкции против местных компаний, которые подозреваются в обходе ограничений в отношении России.

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#турция
#ес
#евросоюз
#политика
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В НАТО сочли необходимым провести дополнительную мобилизацию на Украине
21 марта 2024, 17:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Украине нужна дополнительная мобилизация, считает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Свое мнение политик озвучил на Киевском форуме по безопасности, передает украинская газета «Страна.ua».
По мнению Бауэра, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются не только в вооружении, амуниции и боевых припасах, но и в живой силе.

«Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости мобилизовать порядка 500 тысяч украинских мужчин на фронт.

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно закона о мобилизации на Украине, назвав его диверсией против страны. Он уверен, что проект об ужесточении мобилизации оставил «негативный шлейф» и только навредил.

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#украина
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