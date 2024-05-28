Песков: речи о саммите по Украине в Саудовской Аравии с участием РФ не идет

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Сообщения о планах по проведению конференции по Украине в Саудовской Аравии с участием российской стороны являются «гипотетическими рассуждениями». Об этом сообщил RT представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Речи об этом не идет в настоящий момент», – сказал Песков.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на официальных лиц Евросоюза (ЕС), сообщало, что в ЕС допустили конференцию по вопросам Украины с участием РФ в Саудовской Аравии осенью. Со слов источников агентства, ЕС считает эту возможную встречу важной.
«Это все такие, знаете, гипотетические рассуждения. Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники. Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться», – добавил пресс-секретарь президента России.
В комитете Госдумы по международным делам подчеркнули, что Россия открыта для обсуждений мирных инициатив, связанных с украинским конфликтом.
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Никита Кротов