Песков сделал заявление о возможной мобилизации в России

Фото: сайт Кремля
Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Financial Times, в которой говорится, что для сохранения успехов в зоне боевых действий Москве потребуется новая волна мобилизации.
В беседе с журналистами спикер Кремля рассказал, что FT вряд ли понимает реальную картину происходящего в зоне проведения спецоперации. По его словам, набор добровольцев, желающих заключить контракт с Минобороны РФ, продолжается.
Также Песков сослался на слова главы государства, который прежде неоднократно говорил о том, что в настоящее время проведение новой волны мобилизации в РФ не требуется.
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Анастасия Хохлова