Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято

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Окончательное решение о том, посетит ли президент РФ Владимир Путин саммит государств G20 в Рио-де-Жанейро пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос о возможности участия России в итоговом годовом саммите государств, входящих в G20, пока прорабатывается Кремлём. По словам шерпы Бразилии в «большой двадцатке», президенту РФ Владимиру Путину было направлено приглашение принять участие в саммите. Встреча пройдёт в Бразилии 18-19 ноября, так как в 2024 году именно эта страна председательствует в объединении.
Ранее американский президент Джозеф Байден уклонился от ответа на вопрос, дадут ли саммиты АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) и G20 хорошей возможностью обсудить вопросы всеобщей безопасности и конфликта на Украине с Владимиром Путиным. Глава Белого дома завил, что сомневается в присутствии российского лидера на этих международных форумах.
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Александр Бойцов