На Западе заявили о желании напрямую обратиться к Путину

Союзники Киева обсуждают возможность прямого обращения к президенту России Владимиру Путину перед встречей G20, которая планируется в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что к российскому лидеру может обратиться одна из стран Запада или сам Зеленский.