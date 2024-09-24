На Западе заявили о желании напрямую обратиться к Путину

Фото: сайт Кремля
Союзники Киева обсуждают возможность прямого обращения к президенту России Владимиру Путину перед встречей G20, которая планируется в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что к российскому лидеру может обратиться одна из стран Запада или сам Зеленский.
«Союзники также обсуждают возможность напрямую обратиться к Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь», — указано в статье.По данным информационного агентства, эту идею начали обсуждать после того, как Зеленский анонсировал свой «план победы», который его союзники считают скорее списком пожеланий.
Ранее сообщалось, что Запад не будет всерьез рассматривать план Владимира Зеленского, если в нем не будет территориальных уступок в пользу России. Лидеру киевского режима уже не раз намекали на то, что ему придется пойти на отказ от территорий.
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