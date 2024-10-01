Шольц хочет поговорить с Путиным в ближайшие недели в преддверии саммита G20

Фото: сайт Кремля
Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit, ссылаясь на источники в германском кабмине.
В начале прошлого месяца представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщал, что политик поговорит с российским лидером «если сочтет момент подходящим». Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.
Перед этим Шольц говорил о необходимости обсуждения пути к миру на Украине максимально быстро.
Ранее сообщалось, какую реакцию в Госдуме вызвал доклад ООН о пытках военнопленных РФ боевиками ВСУ на Украине.
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Перед этим Шольц говорил о необходимости обсуждения пути к миру на Украине максимально быстро.
Ранее сообщалось, какую реакцию в Госдуме вызвал доклад ООН о пытках военнопленных РФ боевиками ВСУ на Украине.
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Никита Кротов