Трамп ответил «правда» на сообщение о введении ЧС для депортации мигрантов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отсутствие ряда западных лидеров на общей фотографии саммита G20 в Рио-де-Жанейро. По её словам, представители стран Запада, не сумев «устроить цирк» с организацией съёмки, решили вовсе не участвовать в фотографировании.