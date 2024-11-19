Трамп ответил «правда» на сообщение о введении ЧС для депортации мигрантов

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Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим ЧС, чтобы реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов.
«Правда!!!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, подтверждая сообщение главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона.
Фиттон ранее сообщал, что администрация Трампа планирует ввести режим ЧС и использовать военных, чтобы депортировать из страны нелегальных мигрантов.
Напомним, что вопрос о массовых депортациях нелегалов из США был одной из главных тем во время предвыборной кампании Трампа. Во время своего президентства он вводил режим ЧС, чтобы построить стены на границе с Мексикой на средства Пентагона.
Ранее издание Newsweek писало, что Трамп после инаугурации может объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы решить вопрос с незаконной миграцией.
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