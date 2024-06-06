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Россия никому не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного оружия. Об этом журналистам в рамках брифинга сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы не обязаны обозначать регионы, куда поставим дальнобойное оружие в ответ на действия Запада на Украине», – сказал Песков.
Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок дальнобойного вооружения тем странам, которые являются врагами США, в ответ киевскому режиму на удары оружием Запада по российским территориям.
Россия не единожды заявляла о том, что оружейные поставки украинским неонацистам лишь затягивают конфликт. Более того, такие грузы будут законной целью для российских войск.
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Никита Кротов