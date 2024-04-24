Песков: роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить

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Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, рассказать «в двух словах» о такой исторической фигуре, как Борис Ельцин, было бы неправильно.
Он пообещал позднее уточнить, звонил ли Путин по случаю годовщины вдове первого президента РФ Наине Ельциной.
Борис Ельцин был первым всенародно избранным президентом РФ. Пробыл на посту главы государства с 1991 по 1999 год. Ушел в отставку по собственному желанию. 23 апреля 2007 года у него остановилось сердце.
Ранее из рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме стало известно, что Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. По его мнению, за Москвой должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.
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Он пообещал позднее уточнить, звонил ли Путин по случаю годовщины вдове первого президента РФ Наине Ельциной.
Борис Ельцин был первым всенародно избранным президентом РФ. Пробыл на посту главы государства с 1991 по 1999 год. Ушел в отставку по собственному желанию. 23 апреля 2007 года у него остановилось сердце.
Ранее из рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме стало известно, что Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. По его мнению, за Москвой должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.
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Дарья Осипова