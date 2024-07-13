Песков сделал неожиданное заявление о Европе

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Для Европы сейчас не лучшее время, она буквально трещит по швам. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно», — сказал Песков, прокомментировав размещение на европейской территории ракет США и то, что в прошлом противостояние с Западом завершилось распадом Советского Союза.
Пресс-секретарь президента России добавил, что такой парадокс был всегда: США размещали свои ракеты в Европе, а российская сторона определяла направленные на нее ракеты, как цель для своих.
«Мы уже все это проходили. Уже все это было», — резюмировал Песков.
Ранее Пентагон заявлял, что Штаты в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, значительно превосходящие те орудия, которые уже в Европе. В частности, имеются в виду ракеты SM-6, Tomahawk и «гиперзвуковое оружие».
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Никита Кротов