Песков: Россия надеется на ответственность Запада в плане ядерного сдерживания

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Россия занимает ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта. И рассчитывает на такой же ответственный подход к ситуации со стороны других стран.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление представителя американского Стратегического командования (STRATCOM) Томаса Бьюкенена, который сказал, что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, готовы к такому развитию событий при условии, что удастся сохранить часть арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает, что западные страны в вопросах ядерного сдерживания будут занимать позицию, аналогичную российской, и не заниматься провокациями.
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Александр Бойцов