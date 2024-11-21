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В Кремле высказались об атаках ВСУ на российские регионы

Песков: ВС РФ работают над снижением угроз атак БПЛА на регионы
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

ВС РФ с помощью систем ПВО максимально снижают угрозы атак беспилотников ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью, на 100% эффективной ни одна система быть не может», — рассказал Песков.

По его словам, самым действенным способом исключить украинские атаки на российские регионы является достижение всех целей СВО.



Песков отметил, что украинская сторона намеренно наносит удары по жилым кварталам, при этом ВС РФ бьют только по военным целям на Украине.

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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске баллистической ракеты
21 ноября 2024, 12:12

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты. Это произошло в ходе его общения с журналистами.
Песков заявил, что в настоящее время не может прокомментировать данные сообщения, и порекомендовал напрямую обратиться к военным.

Утром 21 ноября украинские Telegram-каналы начали массово писать о якобы запуске российскими войсками баллистической ракеты по объектам на Днепре. По их словам, ВС РФ якобы нанесли удары крылатыми и межконтинентальными ракетами. Аналогичные данные приводили и воздушных силы Украины.

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В Кремле высказались об атаках ВСУ на российские регионы
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ВС РФ водрузили флаг России в центральной части Курахова в ДНР
21 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные водрузили первый российский флаг, продвинувшись в центральную части города Курахова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Отмечается, что триколор установили на высоте западнее Урожайной улицы, северная часть которой в настоящее время находится под контролем российских войск.

Рогов подчеркнул, что подразделения ВС РФ значительно продвинулись в северной части Курахова, включая территорию южного берега Кураховского водохранилища. Сейчас большая часть наступательных операций осуществляется вдоль Запорожского проспекта.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахове.

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Страны НАТО подкрепляют эскалацию на Украине трупами украинцев, заявила Захарова
21 ноября 2024, 11:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Страны НАТО подкрепляют эскалацию конфликта на Украине трупами украинцев. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахна.
Ранее он в интервью газете Financial Times заявил, что европейским государствам необходимо быть готовыми к отправке сил на Украину для «подкрепления» любого мирного соглашения, предложенного одержавшим победу на выборах в США Дональдом Трампом.

В настоящее время члены НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украина, а Эстония и остальные прибалтийские страны принадлежат к радикальному крылу альянса. А эстонские власти регулярно отмечаются агрессивными провокационными заявлениями в адрес России, причём с откровенно националистическим подтекстом, отметила Захарова.

По её словам, теперь МИД Эстонии занимается подстрекательством остальных членов НАТО для участия в заведомо обречённой на провал авантюре. Захарова задалась вопросом, почему страны альянса до сих пор не могут понять, что появление их контингента на Украине автоматически будет означать вступление в войну с Россией.

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Два украинских дрона атаковали Ахтубинск в Астраханской области
В Астраханской области сбили два БПЛА ВСУ
21 ноября 2024, 11:21

Фото: iStock/rancho_runner

В Ахтубинске Астраханской области сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщает Shot.
По предварительным данным, Украина атаковала Ахтубинск беспилотниками «Бобер». Дальность полета такого дрона составляет 800-1000 км.

В городе продолжает работать ПВО. Глава МО «Ахтубинский район» Владимир Михед сообщил о ракетной опасности. Он призвал жителей держаться подальше от окон, а таех, кто находится на улицах укрыться в подъездах домов.

«Если ваш ребёнок находится в школе или детском саду, все руководители образовательных организаций знают порядок действий при атаке БПЛА. Дети находятся под защитой. Школы и детские сады не эвакуируются!» — написал Михед в своем Telegram-канале.

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В ВС Украины заявили об ударе ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой
ВС ВСУ: РФ ударила по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой
21 ноября 2024, 11:04

Фото: iStock/aapsky

21 ноября армия России нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (Днепр) межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом сообщают Воздушные силы Украины в утренней сводке.
«Утром 21 ноября российские войска атаковали город Днепр ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета», — сообщают Воздушные силы ВСУ.
Уточняется, что сбить межконтинентальную баллистическую ракету, выпущенную с полигона Капустин Яр, не удалось.

Накануне украинские СМИ писали, что Россия в ответ за обстрел Брянска из ATACMS может ударить по Украине «экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой Р-26», которая способна бить на шесть тысяч километров и нести ядерную боеголовку. Ее невозможно сбить из ЗРК «Patriot».

По данным российских военкоров, в Днепропетровске 21 ноября был зафиксирован «аномально мощный» прилет. Рвануло так, что слышно было за несколько десятков километров. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

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ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
21 ноября 2024, 10:39

Фото: iStock/aapsky

Армия России ударом ракеты уничтожила понтонную переправу ВСУ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении. Кадры нанесения авиационного удара публикует Минобороны РФ.
«В результате точного попадания переправа уничтожена», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы российской армии взяли под контроль элеватор в Курахово в ДНР, успешно освобождая город от присутствия ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, армия России освобождает город целыми кварталами. Он также отметил, что российские бойцы смогли пройти вперед южнее Курахово и взять под контроль порядка шести квадратных километров возле Ильинки, Антоновки и Дальнего.

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«Набор болезненных фантазий»: Захарова высказалась от «плане стойкости» Зеленского
Захарова: «план стойкости» Зеленского является набором болезненных фантазий
21 ноября 2024, 10:32

«План стойкости» президента Украины Владимира Зеленского является «очередным набором болезненных фантазий», который направлен на обеспечения самосохранения во власти. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Зеленский даже не скрывает истинных целей таких предложений, поскольку в украинском парламенте он открыто заявил, что в стране не будут проводиться выборы до окончания конфликта.

Накануне украинский президент в Верховной раде в обстановке секретности представил свой новый «план» внутреннего развития страны. В момент выступления в здании парламента отключили мобильную связь и интернет, трансляция не проводилась. Только спустя час отредактированный вариант речи Зеленского появился в его социальных сетях. Там отмечалось, что «план» состоит и десяти пунктов, которые охватывают вопросы, начиная от экономического развития и заканчивая сферой культуры. Полная, более проработанная версия документа появится в декабре. Ряд депутатов Верховной рады раскритиковали эти предложения.

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«Три месяца пряталась в подвале»: в Курской области спасли раненую пенсионерку
В Курской области пенсионерка три месяца пряталась от ВСУ в подвале
21 ноября 2024, 10:31

Фото: iStock/Андрей Клеменков

В Курской области спасли 64-летнюю пенсионерку, которая три месяца пряталась от ВСУ в подвале. Все это время женщина питалась соленьями и консервами, а во время обстрела даже получила осколочное ранение.
«Во время одного из прилетов дом Зои Владимировны разрушился и её задело, в спину попал осколок», — рассказала в беседе с RT ее знакомая.
После того, как ВСУ усилили обстрелы курского приграничья, пенсионерка долгое время не выходила наружу, питалась тем, что хранила в подвале.

По словам знакомой, несмотря на ранение, пенсионерке удалось выбраться и вместе с соседкой она дошла до позиций российских военных. Ее доставили в больницу, где врачи успешно вытащили осколок.

Все это время пенсионерку искала ее родня.

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В Великой Новоселке ВСУ оказались в огневом мешке
21 ноября 2024, 10:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировка ВСУ в Великой Новоселке на юге ДНР оказалась в огневом мешке ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Противник, окопавшийся в Великой Новоселке, уже находится в огневом мешке», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Великая Новоселка является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона. Накануне здесь российские подразделения перешли в мощное наступление, достигнув прорыв фронта на большую глубину.

Ранее стало известно, что ВС РФ смогли занять значительную часть Курахово — около 40% населённого пункта теперь контролируется российскими войсками. Бойцы нанесли удар со стороны водохранилища, захватили Роевский элеватор и начали разведку боем в районе многоэтажной застройки.

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