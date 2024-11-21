В Кремле высказались об атаках ВСУ на российские регионы

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
ВС РФ с помощью систем ПВО максимально снижают угрозы атак беспилотников ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью, на 100% эффективной ни одна система быть не может», — рассказал Песков.
По его словам, самым действенным способом исключить украинские атаки на российские регионы является достижение всех целей СВО.
Песков отметил, что украинская сторона намеренно наносит удары по жилым кварталам, при этом ВС РФ бьют только по военным целям на Украине.
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Элина Позднякова