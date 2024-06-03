Сеул намерен приостановить действие военного соглашения с КНДР

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Власти Южной Кореи планируют приостановить действие военного соглашения с КНДР о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года до восстановления полного взаимного доверия с Пхеньяном. Вопрос будет рассмотрен на заседании кабинета министров 4 июня.
Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента. Инициатором вынесения вопроса о полной приостановке военного соглашения «вплоть до восстановления взаимного доверия» между Севером и Югом на повестку заседания правительства выступил Совет национальной безопасности Республики Корея.
В ноябре прошлого года Сеул уже приостановил выполнение некоторых пунктов военного соглашения с КНДР. В частности, была возобновлена разведывательная деятельность в районе военно-демаркационной линии между странами. Это стало ответом на запуск Пхеньяном первого военного разведывательного спутника.
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Александр Бойцов