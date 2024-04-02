Сеул вводит санкции против компаний и граждан РФ из-за ядерной программы КНДР

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Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и двух граждан России, которые, по мнению властей, связаны с ядерной и ракетной программами КНДР. Об этом пишет агентство Рейтер, ссылаясь на заявление МИД Южной Кореи.
«Южная Корея решила ввести санкции против двух российских организаций и двух российских граждан, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи», — говорится в сообщении.
По данным агентства Рёнхап, ограничения ввели против главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова. Оба являются российскими гражданами.
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Элина Позднякова