Сийярто: Венгрия требует от ЕС снять нефтяные санкции против РФ по примеру США
Венгрия призвала Евросоюз приостановить запрет на поставки российской нефти. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
По словам главы венгерского МИД, Брюссель должен последовать примеру США и временно остановить действие ограничений. Сийярто отметил, что американская сторона уже объявила о приостановке санкций, благодаря чему российская нефть сможет снова поступать на мировой рынок морским путем.
Министр раскритиковал позицию Евросоюза и заявил, что европейские власти продолжают придерживаться жестких ограничений. По его мнению, Брюссель должен прекратить «плясать под дудку Зеленского» и пересмотреть энергетическую политику.
Сийярто также обратил внимание на ситуацию на мировом рынке нефти. Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке осложняет транспортировку сырья из региона Персидского залива. Это, по его словам, приводит к дефициту нефти и росту цен на нефтепродукты во всем мире.
Глава венгерского МИД считает, что снятие ограничений на российскую нефть могло бы снизить цены на энергоресурсы в Европе. При этом он заявил, что сохранение санкций связано с политическим давлением со стороны Украины и поддержкой этой позиции в Брюсселе.
