Правительственный самолет Ирана прибыл в Москву на фоне слухов об ударах США
Mash: Правительственный самолет Ирана прибыл во Внуково на фоне слухов об ударах США
Правительственный самолет Ирана прибыл в Москву на фоне распространившихся слухов об ударах США по руководству страны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что воздушное судно приземлилось в аэропорту Внуково. На борту самолета может находиться президент Ирана Масуд Пезешкиан. Параллельно с этим появилась информация о том, что американский лидер Дональд Трамп готовит важное заявление этой ночью.
В Иране посоветовали американским солдатам попрощаться с семьями
Мониторинговые каналы сообщают, что самолеты США, которые ранее участвовали в операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, летят на Ближний Восток.
Предварительно, целью Вашингтона являются точечные удары по иранским силовикам и верхушке власти для дестабилизации обстановки внутри страны. Напомним, что в середине января Трамп высказался о необходимости смены руководства в Иране.