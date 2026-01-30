Правительственный самолет Ирана прибыл в Москву на фоне слухов об ударах США

30 января 2026, 01:40

Mash: Правительственный самолет Ирана прибыл во Внуково на фоне слухов об ударах США

Фото: iStock/uatp2

Правительственный самолет Ирана прибыл в Москву на фоне распространившихся слухов об ударах США по руководству страны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.





Отмечается, что воздушное судно приземлилось в аэропорту Внуково. На борту самолета может находиться президент Ирана Масуд Пезешкиан. Параллельно с этим появилась информация о том, что американский лидер Дональд Трамп готовит важное заявление этой ночью.



