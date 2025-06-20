Песков: Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине и ожидает взаимности
РФ толерантна к высказываниям главы США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у лидера Соединенных Штатов свой уникальный язык и манера говорить. Песков добавил, что российская сторона достаточно толерантна и ожидает, что все будут толерантны в ответ.
Ранее Дмитрий Песков назвал условие встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, главы государств провели телефонный разговор 14 июня. В процессе беседы президенты обменялись мнениями по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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