Песков: Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине и ожидает взаимности

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

РФ толерантна к высказываниям главы США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.



Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у лидера Соединенных Штатов свой уникальный язык и манера говорить. Песков добавил, что российская сторона достаточно толерантна и ожидает, что все будут толерантны в ответ.

Ранее Дмитрий Песков назвал условие встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, главы государств провели телефонный разговор 14 июня. В процессе беседы президенты обменялись мнениями по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Екатерина Коршунова

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