Правительство РФ изменило координаты территориальных вод в Балтийском море

20 июня 2025, 03:42

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Правительство России объявило недействительным существующий перечень координат, определяющих исходные линии для отсчета ширины территориального моря страны в Балтийском море у материкового побережья и островов. Вместо него утвержден обновленный документ. Об этом говорится в постановлении кабмина, передает ТАСС.





Согласно новому постановлению, исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, теперь проходит по линии наибольшего отлива от точки выхода сухопутной границы РФ с Литвой до точки выхода сухопутной границы РФ с Польшей.



Также признан утратившим силу на территории России соответствующий раздел («Балтийское море») перечня географических координат, утвержденного постановлением Совета Министров СССР еще 15 января 1985 года. Этот устаревший документ определял положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа.





«В новом перечне установлены координаты восьми островов в Балтийском море, а также берега к северу от устья реки Нарва. (...) Минобороны должно будет опубликовать утвержденный перечень в «Извещениях мореплавателям» и переиздать морские навигационные карты», — добавляет РИА Новости.