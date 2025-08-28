Достижения.рф

Песков: Россия заинтересована в продолжении переговоров по Украине

Россия заинтересована в продолжении переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Как отметил Песков, российская сторона хочет решить вопрос по украинскому конфликту именно политико-дипломатическими средствами и достигнуть таким образом своих целей.

«Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят», — сказал Песков.

К тому же пресс-секретарь высказался о ходе расследования по взрыву на «Северных потоках» и назвал его удовлетворительным.
