Песков: Россия заинтересована в продолжении переговоров по Украине
Россия заинтересована в продолжении переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, российская сторона хочет решить вопрос по украинскому конфликту именно политико-дипломатическими средствами и достигнуть таким образом своих целей.
«Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят», — сказал Песков.
К тому же пресс-секретарь высказался о ходе расследования по взрыву на «Северных потоках» и назвал его удовлетворительным.