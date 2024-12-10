В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО на Украине завершится, когда будут реализованы все задачи, установленные президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Песков заявил, что основная часть обращений граждан с вопросами к президенту России на прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» поступает от женщин.
До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Россия практически достигла целей своей специальной операции. Он также заявил, что украинская армия находится на грани распада.
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«Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что основная часть обращений граждан с вопросами к президенту России на прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» поступает от женщин.
До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Россия практически достигла целей своей специальной операции. Он также заявил, что украинская армия находится на грани распада.
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Дарья Осипова