«Позволила рыться в нижнем белье»: Мелания Трамп устроила скандал в Белом Доме, не успев стать первой леди

Мелания Трамп и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Михаил Метцель)
Мелания Трамп, жена избранного президента США Дональда Трампа, отказалась ехать в Белый дом на традиционный ужин с покидающими резиденцию четой Байденов. Как пишет New York Post, Миссис Трамп таит обиду на Джо и Джилл за прошлые обыски ФБР в резиденции Мар-а-Лаго. В материале «Радио 1» расскажем детали конфликта.
Ящики с нижним бельем
«Муж Джилл Байден позволил агентам ФБР рыться в её (Мелании) ящиках с нижним бельем. Это отвратительно», — рассказал изданию источник из окружения супруги Трампа.
Как утверждает собеседник, Байдены — совершенно не те люди, с которыми Мелания хотела бы проводить время.
При этом новоизбранный президент не против 13 ноября посетить ужин с Джо Байденом. По старой традиции, уходящий и избранный глава государства встречаются после выборов, чтобы обсудить передачу власти. А первая леди обычно приглашает «преемницу» на чай.
Трамп и Байден дали обещание, что на этот раз всё пройдет мирно. Так, в 2020 году Трамп, не согласившись с итогами выборов, не стал соблюдать этот церемониал, нарушив многолетнюю традицию.
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Обыски в резиденции ТрампаВ августе 2022 года в рамках расследования дела о «сокрытии секретных документов» был произведен обыск во флоридской резиденции Трампа. ФБР перерыло огромный особняк в Мар-а-Лаго. Помимо кабинетов, агенты обыскали гардероб Мелании, и даже комнату сына Бэррона.
Миссис Трамп неоднократно озвучивала недовольство этим неприятным случаем, называя обыск «вторжением в личную жизнь». В интервью на шоу Fox and Friends она заявляла, что ее это разозлило. В мемуарах Мелания четко пишет, что после рейда ФБР она была оскорблена.
«Я увидела неприятные вещи, которые никто не захотел бы видеть. Никто не смог бы смириться с таким», — делится воспоминаниями Мелания о своем возвращении в разгромленное жилище.
Развод с Трампом54-летняя экс-модель из Словении любит показывать своенравный характер. Её не очень волнует мнение общественности — Мелания дергала руку мужа на публичном мероприятии, надевала куртку с эпатажной надписью «Мне реально всё равно, а вам?» либо вообще пропадала с поля зрения. При этом она активно участвовала в переизбрании Дональда, посещала митинги и агитировала американцев в социальных сетях.
Мелания Трамп (Фото: РИА Новости / Стрингер)
Ряд светских хроникеров с удивлением наблюдали за участием Мелании в предвыборной гонке. После скандалов с изменами Трампа ходят слухи, что супруга готова уйти от Дональда. То, что Миссис Трамп не появилась на главном семейном фото после победы Трампа на выборах вызвало новую волну сплетен о том, что Мелания выполняла свой долг, помогая мужу одержать победу — а теперь, когда дело сделано, уходит в сторону.
А её нежелание «принимать» от Джилл Байден Белый дом только подкрепляет такие догадки.
Рождественская ерундаЧасть жителей США, которая склоняется к тому, что Мелания снова станет хозяйкой резиденции главы страны, вспоминает её эффектные декорации на Рождество. Первая леди занималась ими лично — но, вероятно, без особого рвения.
В 2018 году в сети появилась запись разговора Мелании с подругой и помощницей Стефани Уинстон Волкофф.
«Я разбираюсь с рождественскими декорациями. И кому нужна вся эта рождественская ерунда?» — пожаловалась Мисси Трамп в разговоре.Ранее СМИ раскрыли, кого выбрал Трамп на должность помощника по нацбезопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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