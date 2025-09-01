На Западе объяснили важность присутствия Путина на саммите ШОС
WP: Саммит ШОС полезен для Путина, чтобы показать, что Россия не изолирована
Присутствие президента России Владимира Путина на саммите ШОС демонстрирует отсутствие изоляции России на фоне западных санкций. Об этом пишет газета The Washington Post.
Издание также отмечает, что встреча в Тяньцзине является частью кампании Китая по укреплению статуса надежного партнера и противовеса непредсказуемости США в условиях все более многополярного мира.
Например, по мнению авторов статьи, важным событием стал первый за семь лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай. Это отражает попытки Пекина наладить отношения с влиятельным партнером США, отношения с которым осложнились из-за пошлин американского лидера Дональда Трампа.
«Даже если встреча в Тяньцзине не принесет существенных результатов, аналитики утверждают, что само присутствие на ней может оказаться полезным <…> для Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, чтобы показать, что они не изолированы, несмотря на западные санкции», — говорится в материале.Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами КириллДмитриев пошутил про изоляцию РФ, опубликовав видео с Путиным на саммите ШОС.