На Западе объяснили важность присутствия Путина на саммите ШОС

01 сентября 2025, 08:56

WP: Саммит ШОС полезен для Путина, чтобы показать, что Россия не изолирована

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Присутствие президента России Владимира Путина на саммите ШОС демонстрирует отсутствие изоляции России на фоне западных санкций. Об этом пишет газета The Washington Post.





Издание также отмечает, что встреча в Тяньцзине является частью кампании Китая по укреплению статуса надежного партнера и противовеса непредсказуемости США в условиях все более многополярного мира.



Например, по мнению авторов статьи, важным событием стал первый за семь лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай. Это отражает попытки Пекина наладить отношения с влиятельным партнером США, отношения с которым осложнились из-за пошлин американского лидера Дональда Трампа.

«Даже если встреча в Тяньцзине не принесет существенных результатов, аналитики утверждают, что само присутствие на ней может оказаться полезным <…> для Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, чтобы показать, что они не изолированы, несмотря на западные санкции», — говорится в материале.